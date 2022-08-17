Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi

Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi

Yerel Haberler

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İlknur Banlı Cesur, Anestezi Uzmanı Dr. İhsan Güney ve ameliyathane ekibi, çocukların sünnet operasyonunu yaptı.

Doktorlar, hemşireler ve teknisyenlerle renkli diyaloglar yaşayan çocuklar operasyon sonrası taburcu edilirken, hastaneye hizmet veren ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin personeli tarafından miniklere ayakkabı hediye edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Çocuklarımızın sünnetini yapmaktan mutluyuz. Geçen yıl da Sevgi Evleri'nden çocuklarımızı ağırlamıştık. Onların sağlığı için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sevgi Evleri Adana Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title