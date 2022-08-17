Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi Yerel Haberler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İlknur Banlı Cesur, Anestezi Uzmanı Dr. İhsan Güney ve ameliyathane ekibi, çocukların sünnet operasyonunu yaptı. Doktorlar, hemşireler ve teknisyenlerle renkli diyaloglar yaşayan çocuklar operasyon sonrası taburcu edilirken, hastaneye hizmet veren ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin personeli tarafından miniklere ayakkabı hediye edildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Çocuklarımızın sünnetini yapmaktan mutluyuz. Geçen yıl da Sevgi Evleri'nden çocuklarımızı ağırlamıştık. Onların sağlığı için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Yerel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sevgi Evleri Adana Çocuk Yerel Haberler

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