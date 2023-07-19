Sevgi evindeki çocuklar doğanın tadını çıkarttı
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DÜZCE(İHA) – Düzce Fehmi Öney Çocuk Evlerinde kalan koruma altındaki çocuklar doğanın ve güneşin tadını doyasıya çıkarttılar.
DÜZCE(İHA) – Düzce Fehmi Öney Çocuk Evlerinde kalan koruma altındaki çocuklar doğanın ve güneşin tadını doyasıya çıkarttılar.
Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar, Gölcük Tabiat Parkında doğanın ve tatilin tadını doyasıya eğlenerek çıkarttılar. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel