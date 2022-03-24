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Sevenleri Yazıcıoğlu için lokma dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sevenleri Yazıcıoğlu için lokma dağıttı

Sevenleri, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıl dönümünde memleketi Sivas'ta lokma dağıttı.

SİVAS (İHA) - Sevenleri, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıl dönümünde memleketi Sivas'ta lokma dağıttı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl ve ilçe teşkilatları tarafından vefatının 13. Yıl dönümünde merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına şehirde lokma ikramında bulunuldu. İlk olarak tarihi kent meydanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı bir sergi açıldı. Öğle namazının ardından ise BBP kadın teşkilatları tarafından şehitlerin ruhları için halka lokma ikramı yapıldı.

Mart ayı Sivas'ta hüzün ayı

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat burada yaptığı açıklamada, "Mart ayı bizim için hüzün ayı. Camiamız 25 Mart ile 30 Mart tarihleri arasını Şehitler haftası olarak anıyoruz. Sivas'ta da bir dizi etkinliklerimiz var. Bugünde burada kadın teşkilatlarımız şehitlerimin ruhları için lokma ikramında bulunuyor." Dedi. - SİVAS

Sevenleri Yazıcıoğlu için lokma dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Mart, Yerel, Haberler

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