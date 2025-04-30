Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Sevdenur Satılmış, 10 ayda Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyip hafız oldu.

Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursunda eğitim gören ve aynı zamanda Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık proje sınıfı 8. Sınıf öğrencisi olan Sevdenur Satılmış, 10 ayda hafız oldu.

Sevdenur Satılmış için Simav İlçe Müftülüğünde program düzenlendi. Programa İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Hakkı Balı, Hz. Aişe Kız Kur'an Kursu öğreticileri katıldı. Programda Müftü Hasan Serçe, Sevdenur Satılmış'a çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Hasan Serçe, "İlçe Müftülüğümüze bağlı 2 adet hafızlık yatılı erkek, 1 adet hafızlık yatılı kız, 6 adet 4-6 yaş ve 50 adet ihtiyaç odaklı Kur'an Kursumuzla eğitime devam ediyoruz. Hafızlık Kur'an Kurslarımızda son 2 yılda 46 öğrencimizin hafızlığını tamamlayıp belgelerini almasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Öğrencimiz Sevdenur Satılmış da 10 ay gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyip hafızlığını tamamlamış oldu. Kendisini ve ailesini tebrik eder, hocalarına emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA