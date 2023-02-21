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Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş'ın ara sokakları havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş'ın ara sokakları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken, sessizliğe bürünen şehir dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken, sessizliğe bürünen şehir dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7,7; aynı gün Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremden yara almadan kurtulan vatandaşların bir kısmı şehri boşalttı, geri kalanı ise yakınlarının yardımına koştu. Depremlerin 16. gününde Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, şehrin sessizliğe bürünen ara sokakları dron ile görüntülendi. Görüntülerde, şehirdeki toz bulutu ve sokaklardaki moloz yığınları yer aldı. Şehir merkezi haricinde ara sokakların da depremden büyük ölçüde etkilendiği dikkat çekti. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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