Sessiz canlarında kahramanı oldular

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından 60 kişilik ekiple deprem bölgesine giden Marmaris Arama Kurtarma ve önleme Ekibi'nden (MAKE) bir grup gönüllü evcil hayvanlarını arayan insanlar için ağır hasarlı binalara girip evlerden can dostlarını...

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından 60 kişilik ekiple deprem bölgesine giden Marmaris Arama Kurtarma ve önleme Ekibi'nden (MAKE) bir grup gönüllü evcil hayvanlarını arayan insanlar için ağır hasarlı binalara girip evlerden can dostlarını kurtarmak için görev aldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı.

Depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda görev yapan arama kurtarma ekipleri ulaşabildikleri ilk andan itibaren enkazların altından bir can çıkarmak için mücadele etti. Muğla'nın Marmaris ilçesinden yola çıkan 60 kişilik MAKE grubu önce Gaziantep Islahiye, sonrasında Hatay Ankakya'da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Deprem bölgesinde hayatta kalan vatandaşlar da açtıkları ilanlar ile evcil hayvanlarını arama telaşına düştü. Diğer bir çok STK gibi MAKE'nin bir ekibi de evcil hayvanlarını arayan insanlar için ağır hasarlı binalara girip evlerden can dostlarını kurtarmak için görev aldı.

"Kurtardığımız hayvanlara bizim isimlerimizi veriyorlardı"

24 yıldır Türkiye'de yaşayan ve 4 yıl arama kurtarma eğitimi aldığını belirten Ayda Murtazieva, "Biz üçüncü günden itibaren ekip olarak deprem bölgesindeydik. Belli bir zaman sonra Antakya'ya geçtik ancak insanlar bizden ağlayarak evcil hayvanlarını kurtarmamızı istiyorlardı. Hem ilanlar ile hem de insanların bize gelip sorunlarını bildirmesi ile hasarlı binalara girip; kedi, köpek, kuş yani evde mahsur kalmış hangi canlı varsa kurtardık. İnsanların olumlu tepkisi ile karşılaşınca ne kadar gerekli bir şey yaptığımızı anladık. Onlarca hayvanı kurtarıp sahiplerine teslim ettik. 12 kedi sahipsizdi, orada AFAD görevlileri ve diğer ekiplerin görevlileri sahiplendi. Bazılarını beni arayıp 'senin adını koyabilir miyiz?' diye soruyorlardı. Marmaris'e de 4 kedi getirdim veterinere götürüp çip taramalarını yaptırdım, sonra tedavilerinin ardından da burada sahiplendirdim" şeklinde konuştu.

"Duygu depremi yaşıyoruz"

Bölgedeki durumun kendisini çok fazla etkilediğini belirten Murtazieva, "Biz de orada duygu depremi yaşadık. Buraya geldikten sonra durup dururken ağlar oldum. Keşke daha fazla cana yardımcı olabilseydik diye düşünüyordum. Ancak hijyen için gelmemiz gerekti artık vücudumuzda yaralar oluşmaya başlamıştı. İnanıyorum herkes orada daha fazla kalmak istemişti" diye konuştu.

"Kepçeler enkaza girmeye başlayınca biz de hayvanlar için kurtarma faaliyetleri yaptık"

MAKE üyesi Kaan Kaplan ise, "Belli bir süre insanları kurtarmaya devam ettik. Artık cenazeler çıkmaya başlamıştı. Cenazeler çıkartılırken kepçeler de çalışmaya başladığı için, insan gücüne çok gerek kalmamıştı. Biz de ekipten bir grup oluşturup ilanlara göre evcil hayvanlarını arayan kişiler ile görüşmeye başladık. Hasarlı binalara girip hayvanları kurtarmaya çalıştık. Bir keresinde kaldırım taşı ile duvarı kırıp girdik. Beton anında eziliyordu zaten. Kurtardığımız hayvanları sahiplerine ulaştırdık, sağlık kontrolleri için yetkililere teslim ettik" diyerek yaptıkları görevden gurur duyduklarını belirtti. - MUĞLA