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Seslendirme Sanatçısı Muhammed Kaya'nın Kızı Ayşe Seçil'in Nişan Töreni

Seslendirme Sanatçısı Muhammed Kaya'nın Kızı Ayşe Seçil'in Nişan Töreni
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Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya, kızı Ayşe Seçil'in nişan merasimini gerçekleştirdi. Törende ilahi müzikler ve Türk sanat müziğinin eserleri seslendirilirken, aile büyükleri nişan yüzüklerini taktı ve dua edildi.

Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya, kızı Ayşe Seçil'in nişan merasimini gerçekleştirdi.

Gaziantep'in seçkin ilahi grupları Grup Hayber, Şems Sema ve ilahi grubunun katılımları ile yapılan nişan törenine kalabalık aile topluluğu katıldı. Gaziantep'te bir düğün salonunda gerçekleşen nişan merasiminde tasavvuf müziği ve Türk sanat musikisinin seçkin eserleri seslendirildi. Programın ilerleyen dakikalarında Grup Hayber birbirinden güzel ilahileri ile sahne aldı.

Aile büyükleri tarafından nişan yüzüklerinin takılması ve pasta kesimi ile devam eden nişan merasimi, Hafız Muhammed Sait Mecidoğlu hocanın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Ali Hayramet Hoca'nın duasıyla son buldu.

Muhammed Kaya misafirleri ile tek tek ilgilendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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