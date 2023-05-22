Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Servis bekleyen vatandaşlara iç ısıtan ikram

Servis bekleyen vatandaşlara iç ısıtan ikram

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis bekleyen vatandaşlara poğaça, meyve suyu ve sıcak çorba ikram etti.

İzmit Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis bekleyen vatandaşlara poğaça, meyve suyu ve sıcak çorba ikram etti.

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen vatandaşlara ikramlarda bulundu. İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Baştan, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ali Filiz, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam ve Nurullah Özer, işçilere içerisinde poğaça ve meyve suyu bulunan poşetleri ikram ederek 'kolay gelsin' diklerini iletti. İzmit Belediyesi, Yeşilova'da ayrıca mobil ikram aracıyla vatandaşlara sıcak çorba ikramında da bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmit Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title