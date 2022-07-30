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Servis bekleyecekleri durağı gönüllerince boyadılar

Servis bekleyecekleri durağı gönüllerince boyadılar

Antalya'nın Serik ilçesinde çocuklar, belediyeden talep ettikleri ve uygun alana yerleştirilen durağı gönüllerince boyadı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde çocuklar, belediyeden talep ettikleri ve uygun alana yerleştirilen durağı gönüllerince boyadı.

Serik'e bağlı Etler Mahallesi'nde yaşayan öğrencilerin durak talebi yanıtsız kalmadı. Daha önce yağmurlu havalarda yağış altında okula gitmek için kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma bir alanda servis bekleyen çocukların yüzleri yeni durakla güldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Etler Mahallesi'ne yeni ve korunaklı durağın montajını gerçekleştirdi.

Derme çatma durakta beklemeye son

Çocuklar, kendilerine temin edilen sprey boyalarla durak içi ve kenarlarına hayal dünyalarındaki figürleri çizerek durağı renklendirdi. Derme çatma duraklarda servis beklemeye son veren bu çalışmayla çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. - ANTALYA

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