Servis aracına binen her çocuğa anne şefkati ile yaklaşıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki tek kadın servis şoförü Huri Şahin, 'Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?' diyenlere aldırmayarak, erkeklerin egemen olduğu meslekte direksiyon sallamaya başladı. Özellikle velilerden büyük destek gördüğünü söyleyen Şahin, "Ben de bir anneyim ve aracıma binen bütün çocuklara anne şefkati ile yaklaşmaya gayret ediyorum" dedi.

Huri Şahin (38 ) eşinin teşvik etmesiyle 10 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor. Şahin, şoförlüğe başlamadan önce çevresinden olumsuz eleştiriler aldığını, kendisi bu duruma aldırış etmeyerek kadınların da bu mesleğini yapabileceğini göstermek için inat ettiğini ifade etti. Kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğini belirten Şahin, "Bu mesleğe girmemde bana yardımcı olan eşime çok teşekkür ediyorum. Kadınlar yapamaz hiçbir şey beceremez diye bir şey yok. Bence kadının gücü her şeye yeter. Kadınlar güçlüler. Biz bu gücü kendimizde gördüğümüz sürece her şeyin üstesinden gelebileceğimize eminim. Başta herkes bana tepki gösterdi" diye konuştu.

"Caddeden geçerken alkışlayan kadınlar görüyorum"

Öğrencileri taşırken kendisini gören kadınların alkışlarla destek olduğunu ve bununda kendisini daha fazla mutlu ettiğini dile getiren Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sen kadınsın kadından şoför mü olur?' dediler. Ben anneyim. Aracıma binen her çocuğa anne şefkati ile bakıyorum. Onları kendi evladım gibi her zaman kolluyorum. Her şeyden önce bu işi severek yapıyorum. Herkes ilk başta kadın şoför diye tepki gösteriyorlardı. Özellikle aileler çok destekliyorlar. Herkes arkamda. Caddeden geçerken alkışlayan kadınlar görüyorum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum kadınlar güçlüdür. Bence herkes ayakların üstünde durmaya çalışmalı. Her kadın güçlüdür. Kadın erkek ayrımı diye bir şey yok. Erkeğin yapabildiği işi kadın da yapabilir. Kadınlar bu gücü kendilerinde görmeliler."

Öte yandan, Şahin okullar kapandığında küçük çocukları yüzme kursları gibi kurslara taşımaya devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel