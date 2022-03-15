Sertifikalarını Başkan Gürkan'dan alan muhtarlar kep attı

Malaya Büyükşehir Belediyesi, Turgut Özal Üniversitesi ve Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen ' Muhtar Akademisi'ne katılan muhtarlar için bir program düzenlendi.

Nikah Sarayında gerçekleştirilen programda kep atan muhtarların mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi. Muhtarlar Sertifika töreni öncesinde programın düzenlenmesinde emeği geçen paydaşlara teşekkür ettiler. Muhtar Akademisi programına katılan muhtarlardan Darende Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Çelik, "Muhtarlarımızla birlikte iki gün Muhtar Akademisinde dersler gördük. Sertifikalarımızı düzenlenen törenle aldık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Paşaköşkü Mahallesi Muhtarı Asiya Şahin de, "İki gün süreyle Muhtar Akademisi kurslarına katıldık. Selahattin Gürkan Başkanımız sağ olsun böyle bir organizasyon düşünmüş. Üniversite mezunu gibi mutluyuz. Üniversitede görevli hocalarımız bizlere ders verdi hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle Selahattin Gürkan Başkanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Sınavı da başarıyla geçtik ve kep attık" ifadelerini kullandı.

Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat ise "Geçtiğimiz hafta Muhtar Akademisi adı altında aldığımız eğitimin taçlandırma törenini Selahattin Başkanımızın önderliğinde diplomalarımızı aldık. Çok güzel bir çalışma oldu biz muhtarlar için. Eğitim anlamında öğrenerek, anlayarak ve anlatarak hem mahallemize hem memleketimize faydalı olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemize ve bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız, "Öncelikle Muhtar Akademisinin düzenlenmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve emeği geçen belediye personelleri ile Üniversiteden gelen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Mezuniyet törenimizi yaptık ve sertifikamızı aldık" şeklinde konuştu.

Akademi programını düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Hekimhan Söğüt Mahalle Muhtarı İsmail Yaşar, "Gerçekten çok güzel bir organizasyon, bizi onure ettiler. Bizleri çok güzel ağırladılar, çok güzel misafirperverlik gösterdiler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a Turgut Özal Üniversitesi hocalarına ve emeği geçenlere mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çilesiz Mahallesi Muhtarı Veysel Özfındık da, "Muhtarlık Akademisi eğitimlerine katıldık. Mezuniyet töreni için Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan programa katıldık. Yapılan çalışmalar için öncelikle Büyükşehir Belediyemize, Üniversitemizin kıymetli hocalarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki günlük eğitim programını başarıyla tamamladıklarını belirten Akçadağ Muratlı Mahallesi Muhtarı Gülistan Kalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Hizmetlerine mahallelerinde devam edeceklerini ifade eden Kale İlçesi Uzunhüseyin Mahalle Muhtarı Vahap Kurtay, iki gün süren eğitimlerini tamamladıklarını ve eğitim sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan sertifikalarını aldıklarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Dikenli ile Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör'de iki gün süren eğitimler sonrasında kep attıklarını ve eğitim programından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini söylediler. - MALATYA