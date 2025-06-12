Serkan Yıldırım Huzurevi'ni Ziyaret Etti, Yaşlılarla Bocce Oynadı

Serkan Yıldırım Huzurevi'ni Ziyaret Etti, Yaşlılarla Bocce Oynadı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılarla bocce oynadı ve onların talep ve görüşlerini dinledi. Etkinlik, huzurevi sakinleri için keyifli anlar sundu.

BİLECİK (İHA) – AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılarla bocce oynadı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeliyle birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Yıldırım, yaşlılarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Ziyaret kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği "Sosyal Etkinlik" projesi çerçevesinde bocce oyunu oynandı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'da bu oyuna dahil olarak huzurevi sakinleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı. Huzurevi sakinlerinin etkinlik sırasında duyduğu mutluluk ise yüzlerine yansıdı. Etkinliğin sonunda Başkan Yıldırım, yaşlı bireylerin hayat kalitesini artırmaya yönelik bu tür sosyal projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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