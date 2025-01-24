Serkan Karakurt, Erzurum Orman Bölge Müdürü Olarak Göreve Başladı

Erzurum Orman Bölge Müdürü olarak atanan Serkan Karakurt yeni görevine başladı.

Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın olurları ile Erzurum Orman Bölge Müdürü olarak atanan Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı. Daha sonra Bölge Müdürlüğü makamında önceki Bölge Müdürü Oktay Ayatay'ın da katılımıyla devir teslim yapıldı.

Serkan Karakurt kimdir?

1979 Kars Sarıkamış doğumlu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi mezunu. 2020 - 2025 Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı, 2018 - 2020 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü, 2017 - 2018 Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya Orman İşletme Müdürü, 2016 - 2017 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı, 2013 - 2016 Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefi, 2011 - 2013 Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Bozalan Orman İşletme Şefi ve 2005 - 2011 Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Dereçarşamba Orman İşletme Şefi olarak görev yaptı. - ERZURUM