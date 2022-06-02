SERKA Yönetim Kurulu Kars'ta toplandı - Haberler

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi /Belediye Başkan V. Türker Öksüz başkanlığında Kars'ta yapıldı.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın 84. Yönetim Kurulu Toplantısı, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı merkez hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında yapılan toplantıya Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Baha Yunusoğlu, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca katıldı.

Toplantıda Ajansın 2022 yılında teklif çağrısına çıkacağı destek programları masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca, devam eden projelerin durumları ile Ajans'ın çalışmaları görüşüldü. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel