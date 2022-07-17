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Serinlemek için tehlikeyi göze aldılar

İhlas Haber Ajansı - Serhat Barış - Yerel
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Serinlemek için tehlikeyi göze aldılar Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize girilen ender noktalardan olan Livatya sahilinde 2 genç tehlikeli dalgalara aldırış etmeden kendini dalgalara bıraktı.

Serinlemek için tehlikeyi göze aldılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize girilen ender noktalardan olan Livatya sahilinde 2 genç tehlikeli dalgalara aldırış etmeden kendini dalgalara bıraktı.

Bandırma'nın tek yüzülebilecek noktası olan Livatya Sahilinde serinlemek için denize giren 2 çocuk dev dalgalara aldırış etmeden yüzdü. Çocuklar kendileri tehlikeye atarken, vatandaşlar yüzülebilir deniz ve güvenli bir sahil istiyor. Her yaz mevsiminde çocuklar tarafından serinlemek amacıyla kullanılan Livatya Sahili artık tamamen denize girilebilir düzeyde gelecek günlerini iple çekiyor.

2 çocuk ise sorun yaşanmadan yüzmeyi sonlandırarak sahilden uzaklaştılar.

İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Yerel

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