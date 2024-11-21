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Serik'te Tır Çarpışması: 1 Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen iki tırın çarpıştığı kazada, bir tır sürücüsü hafif yaralandı. Kazada trafik ışıkları devrilmesine rağmen çalışmaya devam etti.

Serik'te 2 tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı

İki tır çarpıştı, devrilen sinyalizasyon sistemi çalışmaya devam etti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 2 tır aracının karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazada, yolda savrulan tırlardan birisi trafik ışığına çarparak durabildi.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi D400 Karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 42 AHR 621 plakalı tır ile A.T. idaresindeki 34 AYS 542 plakalı tır ışık sisteminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 AYS 542 yol kenarında dururken, 42 AHR 621 plakalı tır orta refüjde bulunan trafik ışıklarına çarparak durdu. Kazada 42 AHR 621 plakalı tır sürücüsü hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası devrilen trafik sinyalizasyon ışıkları devrilmesine rağmen çalışmaya devam ettiği görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Serik'te Tır Çarpışması: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Yerel
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