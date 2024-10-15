Üye Girişi
Haberler

Serik'te Liseli Öğrenciler Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü Düzenledi

Serik'te Liseli Öğrenciler Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü Düzenledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli okullardan bir araya gelen lise öğrencileri, kadına şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak birlik ve dayanışma mesajı verdiler.

Antalya'nın Serik ilçesinde liseli öğrenciler kadına şiddete hayır yürüyüşü düzenledi. Serik ilçesi Orta mahalle Atatürk caddesinde çeşitli okullardan toplanan bir grup lise öğrencisi yaşanan kadın cinayetlerine ve kadına karşı işlenen şiddete karşı yürüyüş düzenleyerek kadın ölümleri ve çocuk istismarına dikkat çekti.

Gedik kavşağında başlayan yürüyüş, Çınaraltı meydanında son buldu.

Öğrenciler yürüyüş sırasında ellerinde taşıdıkları pankartlarla 'kadına kalkan eller kırılsın', 'susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları attı. Yürüyüşe katılan öğrenciler siyah kıyafetleriyle birlik ve dayanışma mesajı verdi. Yürüyüş sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik antalya Yerel Yaşam Spor

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi

Ölüm saatinde evde bulunan 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi? Kredi kartı 750 TL neden kesiliyor, ne zaman kesilecek? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi! Esra Erol'un kocası kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında, ne iş yapıyor? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde? Son dakika: İsrail, Gazze'deki çadırları vuruyor! Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.