Serik'te Liseli Öğrenciler Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü Düzenledi

Antalya'nın Serik ilçesinde liseli öğrenciler kadına şiddete hayır yürüyüşü düzenledi. Serik ilçesi Orta mahalle Atatürk caddesinde çeşitli okullardan toplanan bir grup lise öğrencisi yaşanan kadın cinayetlerine ve kadına karşı işlenen şiddete karşı yürüyüş düzenleyerek kadın ölümleri ve çocuk istismarına dikkat çekti.

Gedik kavşağında başlayan yürüyüş, Çınaraltı meydanında son buldu.

Öğrenciler yürüyüş sırasında ellerinde taşıdıkları pankartlarla 'kadına kalkan eller kırılsın', 'susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları attı. Yürüyüşe katılan öğrenciler siyah kıyafetleriyle birlik ve dayanışma mesajı verdi. Yürüyüş sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı. - ANTALYA