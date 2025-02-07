Serik'te Çiftçiler Geceleri Don Tehlikesine Karşı Nöbet Tutuyor

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçiler, geceleri seralarındaki ürünleri don tehlikesine karşı korumak için nöbet tutuyorlar.

Serik ilçesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken, çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için nöbet tutuyorlar. Seralarında soba yakan çiftçiler, demledikleri çay eşliğinde gece boyunca ürünlerini kontrol ediyorlar. Akşam saatlerinde başlayan nöbet, sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Burmahancı Mahallesi'nde biber üretimi yapan İbrahim Uslu, "Sezon soğukların gelmesiyle başladı. Uykusuz gecelerde soba yakmaya devam ediyoruz. Ürünleri sağlıklı yetiştirmek için bu saatte komşularla beraber akşamın geç vaktinde nöbete başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar ürünleri kontrol ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz, kolay ekmek yok. Her gün soba yakıyorsun, külünü temizliyorsun. Kolay bir iş değil. Üretim zor iş. Gece sık sık dereceleri kontrol ediyoruz. Dereceler düştüğü zaman seralarımızı kontrol ediyoruz" dedi.

"Bitki üşümeye başlar"

Çiftçi Abdullah Çetin ise, "Seraları don vurmasın diye gecenin 3'ünde kalkıp geliyoruz. Çocuklarımızın rızkını kazanmak için mücadele ediyoruz. Şu an nöbetteyiz hep beraber. Komşularla beraber birbirimize destek oluyoruz. Ortalama 3 derecede sobalarımızı yakıyoruz. Çünkü çok bekletirsen bitki üşümeye başlar, o yüzden erken yakmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA