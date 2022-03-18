Serik'te 50 yıllık köprü yenilendi - Haberler

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Serik'te 50 yıllık köprü yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Serik'te 50 yıllık köprü yenilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde yapımı 1975 yılına dayanan yaklaşık 50 yıllık köprü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yapımı 1975 yılına dayanan yaklaşık 50 yıllık köprü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlar ve doğal faktörler nedeniyle kullanım ömrünü tamamlamış köprülerde yenileme çalışması yapıyor. Bu kapsamda Serik ilçesine bağlı Pınargözü grup yolu ve Burmahancı Mahallesi köprüleri Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yenilendi.

Çalışmalar kapsamında Serik Pınargözü grup yolu üzerinde 5 Mahalleyi birbirine bağlayan ve yaylacıların göç güzergahında bulunan 50 yıllık köprü yenilenerek daha kaliteli ve konforlu hale geldi. Bir diğer köprü yenileme çalışmasının yapıldığı Burmahancı Mahallesi'nde de her kış yoğun yağışlarda sel sularına kapılan ve zarar gören kutu menfezler yerine kalıcı, dayanıklı ve uzun yıllar kullanılacak olan bir menfez köprü bölge halkına hizmet verecek.

Serik için çok önemli bir nokta olan grup yolu birçok mahalleyi ve Antalya'yı Isparta'ya bağlıyor. 1974-75 yılında açılan yolda bugüne gelene kadar köprünün yenilenmesiyle ilgili bölge halkının taleplerine duyarsız kalmayan Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla 50 yıllık köprü yenilendi.Bir diğer çalışma ile de Burmahancı Mahallesi'ndeki köprü tamamlanıyor. - ANTALYA

Serik'te 50 yıllık köprü yenilendi

Serik'te 50 yıllık köprü yenilendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Yerel, Haberler

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