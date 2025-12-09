Uluslararası Dizi Endüstrisi İstanbul'da Buluştu: Serial Bridges'te Ödül "The Tulip Era"Ya Gitti

(İSTANBUL) - Dört ülkeden sekiz projenin yer aldığı Serial Bridges İstanbul, beş günlük yoğun atölyelerin ardından ödül töreniyle tamamlandı; büyük ödül "The Tulip Era"ya verildi.

Uluslararası dizi endüstrisinin önemli buluşmalarından Serial Bridges İstanbul, bu yıl ikinci kez 1–5 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Series Mania Institute, Institut français Türkiye ve m2 Film Lab ortaklığında gerçekleşen etkinlik, sektörün genç yaratıcılarını uluslararası platformla buluşturdu.

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton'un da katılımıyla yapılan tören, Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gecenin sunumunu Series Mania Forum Direktörü Leticia Godinho yaptı. Etkinliğin büyük ödülü, Ali Ercivan'ın yazdığı ve Alexandra Burke'ün yapımcılığını üstlendiği "The Tulip Era" adlı projeye verildi. Çalışma, Avrupa'nın en büyük dizi endüstrisi buluşmalarından Series Mania Forum'a katılım hakkı kazandı.

4 ülkeden 8 proje

Türkiye, İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan seçilen toplam 8 proje, uluslararası dizi piyasası, ortak yapım ve finansman olanakları üzerine yoğun eğitim aldı. Programda senaryo mentorluğunu yazar-yapımcı Nuran Evren Şit, yapım mentorluğunu ise İngiliz finans stratejisti Leona Connell üstlendi.

Netflix, OGM Pictures, Fremantle, HBO Max, Inter Medya, Hollanda Krallığı Başkonsolosluğu ve Atlas Sinema Müzesi etkinliğe destek verdi. Açılış OGM Pictures ev sahipliğinde gerçekleşen brunch ile yapılırken, kapanış töreni Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Gece, Series Mania Forum Direktörü Leticia Godinho'nun sunumu ve proje sunumlarıyla başladı. Netflix'ten Arya Su Altıoklar, OGM Pictures'tan Ayşıl Özmen ve Leticia Godinho'nun yer aldığı jüri, yılın kazanan projesini belirledi.

"Gerçek bir başarıya dönüştü"

Institut français Görsel-İşitsel İşbirliği Bölge Ataşesi Florent Signifredi, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde artan bölgesel katılıma dikkat çekti: İkinci kez düzenlenen bu etkinlik, artan katılımla gerçek bir başarıya dönüştü. Netflix, OGM, HBO Max gibi kurumların katkısıyla sektörün önemli isimlerini bir araya getirmeyi başardık. Mart ayında Lille'de yapılacak Series Mania Forum'da otuzdan fazla Türk profesyonelin yer alması bekleniyor." Lille merkezli Series Mania Institute, 2021'den bu yana yalnızca dizilere odaklanan eğitim programları yürütüyor. Senaryodan post-prodüksiyona yaratım sürecinin her aşamasını kapsayan eğitim yapısıyla her yıl yüzlerce yeni profesyonel yetiştirmeyi hedefliyor.

Institut français Türkiye

Türkiye'de 80 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Institut français Türkiye; sanat, edebiyat, sinema ve eğitim alanlarında işbirlikleri yürütüyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki merkezleriyle Fransız kültürünün tanıtımında aktif rol üstleniyor.