Kars'ın tarihi kimliği ve turistik destinasyonları dünyaya tanıtıldı

IHAAW091710-HMN/4-03-2024

- Serhat şehri Kars ; gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği dünyaya tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" kapsamında düzenlenen Uluslararası Kars Konferansı ve Tanıtım Etkinlikleri yoğun ilgiyle karşılandı.

Kars kültürüne özgü pek çok zenginlik, "Tarihi Kars Kimliği ile Kars Kenti Projesi" kapsamında düzenlenen Kars Uluslararası Konferansı ve Tanıtım Etkinlikleri katılımcıları ile buluştu.

Dünya Mirasımız, Anadolu'nun Giriş Kapısı Ani

Uluslararası Kars Konferansında konuşan UNESCO, UNWTO, Oceanlab France, COP24, EUSALP gibi kuruluşlardan panelistler, ulusal basın ve Associated Press, Al Jazzere, Agence France Presse, Financial Times, France 24 Radio gibi uluslararası basın mensuplarının da dahil olduğu heyet; ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Örenyeri'ni ziyaret etti. Program katılımcılarının hayran kaldığı Ani gezisi öncesi gerçekleşen Kafkas gösterisinde Kars'ın yöresel müziği ve danslarını da izleme imkanı buldu.

Çıldır Gölü'nde Balık Avı

Program katılımcıları, 123 kilometrekarelik yüzeyi kış aylarında tamamen donan Çıldır Gölü'nde kızak gezintisi gerçekleştirdikten sonra Eskimo usulüyle balık avladı. Ünlü TV programcısı Ayhan Sicimoğlu ve sosyal medya fenomeni Mustafa Seven'in de eşlik ettiği etkinlik büyük ilgi gördü.

Esra Tokelli'den Kaz Ciğeri Şovu

Program, Gazi Kars Bedesteni'nde Masterchef All Star Yarışması'nda kaz yemeği ile birincilik kazanan Esra Tokelli'nin yemek şovuyla devam etti. Esra Tokelli kaz ciğeri ve lime marmelatı kullanarak bir tabak hazırladı ve etkinliğe katılan Eski Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Kars Valisi Ziya Polat'a ikram etti. Yemek şovunu izleyen Kars halkı da, yemek yapımı sırasında Esra Tokelli'ye sorularını yöneltti, Kars mutfağı hakkında sohbet etti.

Aşık Atışması Hem Güldürdü, Hem Düşündürdü

Kars halkının yoğun katılım gösterdiği programda Aşık Bilal Ersarı ile Aşık Ensar Şahbazoğlu sazlarını ve sözlerini kullanarak aşık atışmasının güzel bir örneğini izleyenlere sundu. Aşıkların dizeleri izleyenlere hem güldüren hem de düşündüren mesajlar verdi.

Konserlere Büyük İlgi

Program kapsamında aşık atışmasının ardından Arzu Aras ve Ercan Kaya sahne aldı. Karslıların büyük ilgi gösterdiği konserde halaylar çekildi. Sonrasında "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanınan halk müziği sanatçısı Mümin Sarıkaya sahneye çıktı. Alanı dolduran izleyiciler, hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiler.

Ünlü snowboardcudan Kars Valisi Ziya Polat'a Türk bayrağı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleler ile gerçekleştirilen kayak gösterisi ve ünlü snowboardcu Süleyman Atlı'nın gece kayağı şovuyla tanıtım etkinlikleri sonra erdi. Atlı, kendisi için özel hazırlanan rampadan atlayış gerçekleştirerek gösteriyi izleyen Kars Valisi Ziya Polat'a Türk bayrağı sundu.

Uluslararası Kars Konferans'nda, Kars'ın sadece kış turizmi ile sınırlı kalmaması gerektiği; gastronomi ve kongre turizmi gibi alanlarda da gelişebilecek kapasiteye sahip olduğu mesajı verildi.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen Uluslararası Kars Konferansı'nın açılış konuşmalarını Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof Dr. Mehmet Öcal Oğuz ve Kars Valisi Ziya Polat yaptı.

Yerel Gastronominin Turizme Etkisi: Yöresel Mutfak Uygulamalarının Kapsamlı Analizi ve Turizm Sektörüne Etkisi" başlıklı panelde konuşan BM Dünya Gıda Programı Teknik Danışmanı Yalçın İnam; "Kars yemeklerinin modernize edilebileceğini belirterek "Umaç helvasının üzerine Kars peynirlerinden yapılan cheesecake'i koyarak servis etmek" gibi yenilikçi fikirlerin yolda olduğunu söyledi.

Konferansın ikinci paneli olan 'İklim Değişikliğinin Dağ ve Kış Turizmi ile Kayak Merkezlerine Etkileri' panelinde söz alan Oceanlab France Genel Müdürü ve Teknik Eş Müdürü Dr. Nicolas Jouanneau iklim değişikliğinin kar turizmi yapılan sahaları etkilediğini belirterek "Bu olumsuz etkiyi azaltabilmek için risk faktörlerinin araştırmasını yapmalı, erken uyarı sistemi ile haritalar oluşturmalı ve bir eylem planı hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Zaman ve Tarihe Yolculuk: Kars'ın Kültürel Miras ve Tarih Alanlarındaki Zenginliği' başlıklı son panelde ise Kars turizminin kar turizmi ile sınırlı kalmaması gerektiği, kültür turizminin de büyük önem taşıdığı belirtildi. Kültür ve Turizm Eski Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz "Kars'ın tanınması yolculuğunda Doğu Ekspresi'nin çok büyük rolü var. Tarihi, taş binaları eşsiz, çok özel hikayeleri bulunuyor. Kars'ın turizmde söyleyecek çok sözü var ama aynı zamanda yapılacak çok iş de var." şeklinde konuştu.

(SE-AT-Y)

4.03.2024 09: 21: 44 TSI

NNNN - ERZURUM