Serhat illeri Keçiören'e taşındı

ARDAHAN (İHA) - Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan şenlikleri, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu işbirliğinde aşıklar şöleni ve konser etkinliğine sahne oldu.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen geleneksel Ramazan şenlikleri Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu işbirliğinde aşıklar şöleni ve konser etkinliğine sahne oldu. Programa 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Keçiören'de bir Anadolu ruhu vardır"

Şenlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün Anadolu'ya geldiğimiz kapılarımız Kars, Ardahan ve Iğdır'a açıldık. Buralar aynı zamanda tapularımız. Serhat illerimize selam olsun. Kafkas havasını, serhat havasını burada soluyoruz. Mübarek Ramazanınızı tebrik ediyor, hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı korona virüsün bitmesine, savaşların bitmesine, birliğimize ve kardeşliğimize vesile olsun. Keçiören'de bir Anadolu ruhu vardır. Bu güzel Ramazan geleneklerimizi, göreneklerimizi, bizi biz yapan manevi kimliklerimizi yaşamanın hazzını ve huzurunu yaşıyoruz. Ramazan şenliklerinde bu manevi ayı aslına uygun bir şekilde iftardan sonra yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Selma Geçer'in sahne aldığı etkinlikte türkü şöleni yaşandı. Ahmet Arslan ve Nevzat Ceylan da Ramazan eğlencesinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANKARA