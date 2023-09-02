Sergen Mudanya'nın adı Alaplı'da yaşatılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde depremde yaşamını yitiren Metin Mudanya'nın oğlu Sergen Mudanya'nın (27) adı Sahil Park'ta yaşatılacak.

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında yapılan Eylül ayı olağan Meclis toplantısında görüşülen, 'İlçemiz Sahil Park'ta dolgu alanında yer alan çocuk parkına deprem şehidi Sergen Mudanya'nın isminin verilmesi görüşülmesi 'maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin Türkiye'yi yasa boğduğunu belirterek, "6 Şubat sabahı Ülkemizi sarsan depremlerde birçok vatandaşımızı kaybettik. Bu kayıplarımız arasında İlçemizde yaşayan her kesimin çok sevdiği çok değerli genç kardeşimiz Sergen Mudanya hayatını kaybetti. Hepimizi çok üzdü. Çocukluğundan bu yana tanıdığımız sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Alaplı Belediyesi olarak deprem şehidimiz Sergen Mudanya'nın adını yaşatmak için ailesi ile birlikte yaşadığı Taşbaşı Mahallesi'nin hemen arkasındaki Sahil Parkta büyük çocuk parkına onun adını vermeye düşündük. Ailesinin de görüşünü alarak Meclis toplantısında oy birliği ile karara bağladık. Sergen Mudanya kardeşimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Genç kardeşimiz başta olmak üzere tüm deprem şehitlerimizi, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz; mekanları cennet olsun. Rabbim, milletimize ve insanlığa bir daha böyle acılar, doğal afetler yaşatmasın" dedi. - ZONGULDAK