Sergen Mudanya ismi Sahil Park'ta yaşatılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde ki evinde depremde yaşamını yitiren Metin Mudanya'nın oğlu Sergen Mudanya'nın (27) adı Alaplı Sahil Park'ta yaşatılacak.

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'nin Eylül ayı olağan Meclis toplantısında görüşülen ve oy birliği ile kabul edilen; 'İlçemiz Sahil Park'ta dolgu alanında yer alan çocuk parkına deprem şehidi Sergen Mudanya'nın isminin verilmesi' kararı çerçevesinde hazırlanan üzerinde Sergen Mudanya'nın fotoğrafının ve öz geçmişinin bulunduğu tabela Alaplı Sahil Park'ta bulunan çocuk parkına monte edildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin burada yaptığı açıklamada; ' 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler birçok vatandaşımızı kaybettik. Bu kayıplarımız arasında ilçemizde yaşayan ve her kesimin çok sevdiği çok değerli genç kardeşimiz Sergen Mudanya'yı da kaybettik. Sergen, çocukluğundan bu yana tanıdığımız, sevdiğimiz bir kardeşimizdi. O'nun anısını yaşatmak için Eylül ayı meclis toplantısında aldığımız karar gereği Sergen kardeşimizin fotoğrafının ve öz geçmişinin bulunduğu tabelayı bugün buraya monte ettik. Başka Sergen kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum' dedi.

Deprem şehidi Sergen Mudanya'nın babası Metin Mudanya'da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek Alaplı Belediye Meclisinde alınan kararda emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti. - ZONGULDAK