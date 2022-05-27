Serebral Palsi hastası Samet sporla hayata tutundu - Haberler

Kahramanmaraş'ta "beyin felci" olarak bilinen Serebral Palsi hastası Samet Ökkeş Menekşe, engelini sporla aştı.

Onikşubat Stadyumu Yüzme Havuzunda 8 yıldır yüzdüğünü söyleyen Samet Ökkeş Menekşe, Yüzmede Türkiye birinciliği bulunan 18 yaşındaki Samet Ökkeş Menekşe'nin hedefi Avrupa şampiyonluğu. Menekşe, "Yarışımız var ve yoğun bir antrenman içerindeyiz. Samsun'da yapılacak olan yarışa hazırlanıyorum. Çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yüzme benim hayatım. Yaklaşık 8 yıldır yüzmeye devam ediyorum. Birçok başarı elde ettim ve birçok madalyam var. Türkiye birinciliğimde dahil. Avrupa'ya gittiğimde ise Türkiye'yi temsil edeceğim. Türk Bayrağını en üst yerlere taşıyacağıma inanıyorum. Pes etmek yok. Engelli bireyler ise hiçbir zaman pes etmesinler. Her şey yapabilirler. Hayat engellerle dolu ve engelli aşabiliriz" dedi.

Antrenörü Ali Uzun ise, "Sporcumuz bu zamana kadar birçok madalya aldı. Bundan sonraki hedefimizde madalyalar alarak Milli Takıma sporcu olarak göndermek. Bu yüzden çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel