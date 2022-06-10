Serdivan'da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır - Haberler

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Serdivan'da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Serdivan'da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır

Serdivan Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında açılan el sanatları kurslarının yılsonu sergi hazırlıkları tamamlandı.

Serdivan Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında açılan el sanatları kurslarının yılsonu sergi hazırlıkları tamamlandı.

40 kurs merkezinde, 480 farklı branşta düzenlenen, 4750 vatandaşın ücretsiz faydalandığı ve sertifika almaya hak kazandığı kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler görücüye çıkmaya hazır. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; yılsonu sergisinin bugün 17.30'da Cadde 54 yanındaki açık alanda düzenleneceği ve programa tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi. - SAKARYA

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