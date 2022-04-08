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Minikler iftar sofrasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minikler iftar sofrasında buluştu

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneklerinden olan 'tekne orucu', Serdivan Çocuk Akademisi ile yaşatılıyor.

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneklerinden olan 'tekne orucu', Serdivan Çocuk Akademisi ile yaşatılıyor.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, tekne orucu tutan minik çocuklara yönelik özel iftar programı düzenledi. Henüz oruç tutma yaşına gelmemiş çocuklara yönelik düzenlenen yarım günlük tekne orucu, minikler tarafından ilgiyle karşılandı. Akademide düzenlenen programa katılan çocuklar, yapılan oyunlar ve etkinliklerle gönüllerince eğlenirken öğle saatlerine kadar sabırla tuttukları oruçlarını hep birlikte iftar yaparak açtı. - SAKARYA

Minikler iftar sofrasında buluştu

Minikler iftar sofrasında buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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