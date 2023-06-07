Serdivan Belediyesi kırılan çeşmeyi tamir etti

Serdivan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Arabacıalanı Mahalle Meydanındaki zarar gören çeşmeyi tamir etti.

Serdivan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Arabacıalanı Mahalle Meydanındaki zarar gören çeşmeyi tamir etti.

Arabacıalanı Mahalle Meydanında bulunan çeşmenin kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar görmesi sonucu harekete geçen ekipler, tamir işlemlerini süratle tamamladı. Zarar gören mermer kısmı ve borular onarılırken kırılan çeşmelerin yerine yenisi takıldı. - SAKARYA