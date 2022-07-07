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Serdivan Belediyesi bu kurban da köprü olacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Serdivan Belediyesi bu kurban da köprü olacak

Serdivan Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan kurban etlerini tespit edilen ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak.

Serdivan Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan kurban etlerini tespit edilen ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak.

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak. Ekipler, kendilerine ulaştırılan kurban etlerini daha önce tespit edilen ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; kurban etlerini belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların belediyenin çağrı merkezini arayabilecekleri gibi kurban etlerini şahsen de belediyeye teslim edebilecekleri belirtildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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