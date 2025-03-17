Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine kanlı tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Kanlı tabutlarla tehdit ettiler

Serdar Özyurt'tan Hatay'a Ramazan Yardımı

Serdar Özyurt'tan Hatay'a Ramazan Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hataylı iş adamı Serdar Özyurt, Ramazan dolayısıyla Hatay Kızılay İl Başkanlığı koordinasyonunda 5 bin aileye gıda kolisi ulaştırdı. Yardım paketlerinin içinde çocuklara sürpriz olan Dubai çikolataları yer aldı. Özyurt, gönderdiği paketlerle birlikte duygusal bir mektup da ekleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hataylı iş adamı Serdar Özyurt, Hatay Kızılay İl Başkanlığı'nın koordinesinde 5 bin aileye Ramazan kolisi ulaştırdı.

Gerçekleşen 6 Şubat depremin yaralarını sarmaya devam eden Hatay'da, Ramazan yardımları da hız kesmeden sürüyor. Bölgeye önemli destek sağlayan kuruluşlardan biri de Özyurt Holding oldu. Hataylı iş adamı Serdar Özyurt, Hatay Kızılay İl Başkanlığı'nın koordinesinde 5 bin aileye Ramazan kolisi ulaştırdı. Kızılay tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılan koliler, duygusal ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Dubai çikolatasını gören çocuklar şaşkına döndü

Yardım paketlerini açan çocuklar, içlerinde Dubai çikolatası olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bazıları bu özel çikolatanın yanlışlıkla kolilere konulduğunu düşünerek annelerine ve çevrelerindekilere sordu. Ancak gerçek bambaşkaydı.

İş adamı Serdar Özyurt, çocukların bu tepkisine şu sözlerle yanıt verdi:

"Kolilere bilinçli olarak en kaliteli ürünleri koyduk. Kendi çocuklarım ne yiyorsa, bu kolileri alan çocuklarımız da aynı şeyleri yesin istedim. Onların mutluluğu, bizim en büyük kazancımızdır."

Özyurt'tan mektup

Serdar Özyurt, yalnızca gıda desteğiyle sınırlı kalmayarak, her Ramazan kolisinin içine duygusal bir mektup da ekledi. Hemşehrilerine hitaben kaleme aldığı mektupta, birlik ve beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrim, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlar, bu müstesna zamanın ailenize huzur, bereket ve sağlık getirmesini dilerim. Hatay'ın bereketli topraklarında yetişmiş bir iş insanı ve kardeşiniz olarak, bu mektubu ve beraberindeki paketi sizlere ulaştırmanın onurunu yaşıyorum. Memleketimize ve sizlere olan sevgimi bu vesileyle bir kez daha paylaşmak, benim için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Geçirdiğimiz zorlu günlerin ardından, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla yaralarımızı birlikte sarmaktayız. Bilmenizi isterim ki, her daim yanınızdayım ve sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğim. El birliğiyle bu felaketin üstesinden gelerek, Hatay'ımızda yeniden en güzel günlerimizi yaşayacağımıza olan inancım tamdır. Ramazan ayının manevi ikliminde, umutla geleceğe bakıyor ve siz değerli hemşehrilerimle birlikte daha aydınlık yarınlara ulaşmayı temenni ediyorum. En derin sevgi ve saygılarımla, Serdar Özyurt." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
img

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
img

Bu detay Fenerbahçe'yi şimdiden şampiyonluktan etmiş olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.