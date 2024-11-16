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Serdar Demirci, Engelsiz Yaşam Merkezine Denetim Gerçekleştirdi

Serdar Demirci, Engelsiz Yaşam Merkezine Denetim Gerçekleştirdi
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine denetim yaparak, hizmet kalitesini artırmayı hedefledi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine denetim gerçekleştirdi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde hizmet kalitesini artırmak için kuruluş denetimleri devam ediyor. İl Müdürü Serdar Demirci, bu çerçevede Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerle hizmet veren kuruluşlardaki eksikliklerin, daha hızlı bir şekilde tespit edilmesine olanak tanındığını ve bu sayede hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Yapılan denetimin ardından kuruluştan hizmet alan bireylerle bir araya gelen İl Müdürü Demirci onlarla atölye çalışmasına katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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