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Serbest Dalış Yapan Balıkçı Deprem Anını Kaydetti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde serbest dalış yaparken depreme yakalanan Çağdaş Şaşmaz, amatör kamerasıyla korku dolu anları kaydetti. Şaşmaz, deprem esnasında vücudunun titrediğini dile getirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan Çağdaş Şaşmaz, 11 Kasım 2023 günü Alanya açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme deniz altında yakalandı. Amatör kamerası ile korku dolu anlarını kaydeden Şaşmaz, deprem esnasında çıkan gürültünün şiddetiyle vücudunun titrediğini dile getirdi.

Gazipaşa'da serbest dalış yapan Çağdaş Şaşmaz, arkadaşıyla birlikte cumartesi günü sabah saatlerinde ilçeye bağlı Muzkent Mahallesi'nde zıpkınla balık avlamak için denize girdi. 11 Kasım 2023 tarihinde Alanya açıklarında meydana gelen ve büyüklüğü 4,2 açıklanan depreme deniz altında yakalan Şaşmaz, o anları amatör kamerası ile kaydetti. Deprem esnasında çıkan gürültünün şiddetiyle vücudunun titrediğini söyleyen Şaşmaz, ilk anda dinamitle balık avlandığını düşündüğünü dile getirdi.

"Gürültü o kadar şiddetliydi ki vücudumu tamamen titretti"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şaşmaz, "Videoda gördüğünüz taşın yanına vardığımda taşın kenarında birkaç yem balığının kaçışlarını gördüm ve agaşon yapmaya karar verdim. Tam aşağı doğru inip taşın gölge kısmına doğru yatacakken birden bir gürültü olmaya başladı. Gürültü o kadar şiddetliydi ki vücudumu tamamen titretti. İlk olarak aklıma kıyıdaki tral sürüsü geldi. Çok hızlı bir şekilde yukarı çıktım. Zaten sığ bir sudaydım. Bazı cani insanların o balık sürüsüne dinamit atmış olabileceğini düşündüm. O denli bir patlamaydı. Daha önce karşılaşmadığım için sadece hayal ettiklerimle kaldım" dedi.

"Sonradan aklıma deprem geldi"

Yaşanan şiddetli gürültünün ardından denizde balık kalmadığını söyleyen Şaşmaz, "Sonradan aklıma deprem geldi. Deniz hareketlerinde fazla bir değişme yoktu. ve ortalık bir anda sessizliğe büründü. Neredeyse hiç balık kalmamıştı. Yanımdaki arkadaşım sesi duymadığını söyledi. Yüzeyde ilerlediği için fark edememiş. Hızlıca karaya çıkıp enteresan olaylar var mı diye baktığımda fark ettim ki, Alanya açıklarında bir deprem meydana gelmiş. Videonun 22. saniyesindeki sesleri duyabilirseniz her şey açıkça ortada. Kulaklığı takıp sakince izlerseniz o anki anı beraber yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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