Serbest Bölge yönetimi olağanüstü toplanıyor Kayseri Serbest Bölgesi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Kayseri Serbest Bölgesi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Şirket yönetim kurulunun Mustafa Palancıoğlu başkanlığında toplanarak, olağanüstü genel kurul toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı bildirildi. Olağanüstü Genel Kurul'un Kay-Ser A.Ş. Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacağı öğrenildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Palancıoğlu Kayseri Yerel Haberler

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