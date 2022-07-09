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Serbest Bölge yönetimi olağanüstü toplanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Serbest Bölge yönetimi olağanüstü toplanıyor

Kayseri Serbest Bölgesi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Kayseri Serbest Bölgesi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Şirket yönetim kurulunun Mustafa Palancıoğlu başkanlığında toplanarak, olağanüstü genel kurul toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.

Olağanüstü Genel Kurul'un Kay-Ser A.Ş. Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacağı öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Kayseri Yerel Haberler

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