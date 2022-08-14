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Seradan stüdyolara... Biriktirdiği yevmiyelerle çocukluk hayalini gerçekleştirdi

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Seradan stüdyolara... Biriktirdiği yevmiyelerle çocukluk hayalini gerçekleştirdi Gündelik ev ve sera işlerinden yevmiyesini biriktirdi, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı Biriktirdiği paralarla İstanbul'un yolunu tutan evli 2 çocuk annesi çiftçi kadın, 3 klip çekti Yadigar...

Seradan stüdyolara... Biriktirdiği yevmiyelerle çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Gündelik ev ve sera işlerinden yevmiyesini biriktirdi, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı

Biriktirdiği paralarla İstanbul'un yolunu tutan evli 2 çocuk annesi çiftçi kadın, 3 klip çekti

Yadigar Aktaş Kakız: "Dişimden tırnağımdan arttırarak bir şeyler yapmaya çalıştım"

ANTALYA Antalya'da çiftçilik yapan 2 çocuk annesi Yadigar Aktaş Kakız (45), gündelik ev işleri ve seralarda yevmiyeyle çalışıp para biriktirerek, hayali olan müzik dünyasına girmeyi başardı. Elindeki kazma ve küreği bırakıp birikimiyle İstanbul'a giden azimli kadın, 3 klip çekti.

Konyaalti ilçesi Aşağı Karaman Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Yadigar Aktaş Kakız, 13 yaşından bu yana hayalini kurduğu şarkıcılığa adım atmak için senelerce uğraştı. Evliliğinden sonra da durmayan Kakız, gündelik ev işleri ile seralarda yevmiyeyle çalışıp para biriktirdi. Kakız, son olarak internetten görüştüğü prodüksiyon şirketiyle anlaşıp, İstanbul'un yolunu tuttu. Eşinden de bu konuda destek alan azimli kadın, yaklaşık 1 yıl içerisinde, 'Yaya gel, Özüm gibi, Sabır ver Allah'ım' şarkılarına klip çekti. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Kakız, yaşadığı köydeki çevresinden de olumlu tepkiler aldı.

"Dişimden tırnağımdan arttırdım"

Okul zamanlarında çevresi ve öğretmenlerinin telkinleriyle hayalinin pekiştiğini belirten Yadigar Aktaş Kakız, "Sesimle bir yerlere gelmek istiyordum. Seralarda çalıştım, günlük ev işlerine gittim. Çalışıp biriktirdim. Dişimden tırnağımdan arttırarak bir şeyler yapmaya çalıştım. 3 klip çektim, 2 tane daha çekeceğim" dedi.

"Tek başıma yaptım, korkmadım"

Köyde olumlu tepkiler aldığını da dile getiren Kakız, "İstanbul'a kendi başına gidip bunu nasıl başardın' falan dediler. Tek başıma gittim, korkmadım ve yaptım. Eşimin ilk tepkisi şaşırmak oldu. Ardından önün açık, istediğin gibi ilerleyebilirsin şeklinde destek verdi" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kakız, "İnsan aklına koyunca yapamayacağı bir şey yok. Bir hedef belirleyerek ilerlemesi gerekiyor" mesajını verdi.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Yerel

İstanbul Çocukluk Antalya Yerel Güncel Haberler

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