Sepaş Enerji'de online randevu dönemi başladı

Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde online randevu ile sıra beklemeden hizmet alma dönemi başladı. Aboneler; Sepaş Cebinde mobil uygulaması, çağrı merkezi veya Sepaş Enerji web sitesinden kolayca online randevu alabilecek.

Sepaş Enerji, abonelik işlemlerini kolaylaştıran yeni uygulamayı hayata geçirdi. Yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik tedarik hizmeti sunan Sepaş Enerji, müşterileri memnuniyeti ve hizmet kalitesini yükseltmek için bölgesindeki tüm müşteri hizmetleri merkezlerini kapsayacak şekilde online randevu imkanı getirdi.

Müşteri deneyimini iyileştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'deki 26 müşteri hizmetleri merkezinin tamamında, yoğunluk durumlarına göre açık olacak online randevu seçeneği ile daha kolay ve hızlı hizmet sunacak. Online randevu sistemine geçişle birlikte günlük işlem sayısının fazla ve nüfusun yoğun olduğu lokasyonlarda, Sepaş Enerji müşterilerinin aldığı hizmetin çıtasını yükseltmesi hedefleniyor.

Sepaş Enerji müşterileri abonelikleriyle ilgili tüm işlemleri için Sepaş Cebinde mobil uygulaması, çağrı merkezi veya web sitesi aracılığıyla randevu oluşturabilecek. Ayrıca oluşturulan randevularla ilgili düzenlemeler de kolayca yapılabilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel