Şenoba Belde Belediyesi, 5 bin aileye yardım kolisi ulaştırdı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'ın talimatıyla 5 bin aileye Ramazan kolisi ulaştırıldı. 20 bin aileye daha yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, geçtiğimiz hafta 15 bin 800 adet Ramazan gıda yardım kolilerini dağıtacağını duyurmuştu. Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) hayırsever başkan, kendi bütçesinden 20 bin aileye bir aylık gıda paketlerini dağıtacağını söyledi.

Şimdiye kadar belde geneli ve çevre köylerine toplamda 5 bin ailenin yardımlarını teslim etti. Belediye binası zemin katında hazırlanan yardım paketleri Ramazan ayında dağılmaya başlandı. Yaptığı hizmetler karşısında takdir edilen başkan, belediye bütçesi olmamasına rağmen ortak olduğu şirket sayesinde binlerce aileye ulaştı.

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanlar, vali ve kaymakamın destekleriyle halka hizmet etmeye devam edeceğinin söyleyen Başkan Alihan Babat, şimdiye kadar 5 bin aileye yardımların dağıtıldığını aktardı. Yardımları 20 aileye tamamlayacağını kaydeden Babat, "Yardıma muhtaç olan başka ilçelerdeki ailelere de yardım ediyorum. Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Vatandaşlardan Abdulkerim Babat, belediye başkanına yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ettiğini dile getirdi. Babat, "Beldemizde şimdiye kadar 5 bin aileye yardım kolileri dağıtılmış, dışarıdan gelenlerde alıyor. Başkanımız çok ince ruhlu biri, hayrına yapıyor. Yaptığı bütün hizmetler takdir ediliyor. Allah razı olsun ondan. Tekrar bu koltukta olmasını istiyoruz. Çünkü ilk defa bu kadar hizmet yapılıyor buraya. Çok memnunuz" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK