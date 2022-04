Şenlikte önce öğrendiler sonra eğlendiler

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesiyle düzenlenen çocuk şenliğinde minik öğrencilere eşlik etti. Başkan Fadıloğlu, "Çocuklarımız ve gençlerimizin, sağlıklı birer birey olarak yetişmesi adına sportif etkinlikleri çok önemsiyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organizasyon düzenlendi. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesiyle M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen çocuk şenliğine, yüzlerce minik öğrenci katıldı. Şenlikte geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurları, yüz boyama ve ödüllü yarışma etkinliklerine katılım sağlayan öğrenciler, keyifli ve eğlenceli zamanlar geçirdiler. Gelişim çağında olan öğrencileri hareketsiz yaşamın olumsuz etkisinden korumak, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak adına Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesiyle düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliklere katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara etkinliklerde eşlik etti. Çocukların fotoğraf çektirme talebine duyarsız kalmayan ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli armağanlar verdi.

"Sportif etkinlikleri çok önemsiyoruz"

Programda öğrencilere hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi çerçevesinde bugün rahmetli Hayri Özkeçeci kardeşimizin adını taşıyan spor kompleksindeyiz. Çıksorut bölgesindeki okullarımızdan gelen öğrencilerimiz, hocalarımızla birlikteyiz. Bundan sonraki etkinliklerimizde de her sahamızın olduğu noktada öğrencilerimizle birlikte olacağız. Bu konuda bizlerden emeğini esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarımıza, hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı, çocuklarımız ve gençlerimizdir. Çocuklarımız ve gençlerimizin, sağlıklı birer birey olarak yetişmesi adına sportif etkinlikleri çok önemsiyoruz. Okulda akademik eğitimlerinizi alıyorsunuz ama sportif etkinlikler noktasında her okulumuzda saha olmayabilir, bu sahalar da okullarımızın sahası olarak hizmet verecek. Bu konuda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz ile birlikte bu etkinliklere her zaman ev sahipliği yapacağımızı ifade ediyorum. Ben şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

