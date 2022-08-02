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Şenliklerde dikkat çeken görüntüler

Şenliklerde dikkat çeken görüntüler

33'üncüsü düzenlenen Acelle Yaylası Kadırga Şenliklerinin son gününde samimi görüntüler ortaya çıktı.

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33'üncüsü düzenlenen Acelle Yaylası Kadırga Şenliklerinin son gününde samimi görüntüler ortaya çıktı. Vali ve Belediye Başkanlarının birlikte horon teptiği, renkli görüntülerin oluştuğu şenlik esnasında 65 yaşındaki Havva teyzenin samimi diyaloğu beğeni kazandı.

Türkiye'nin en büyük yayla şenliklerinden bir tanesi olarak kabul edilen Akyazı Acelle Yayla Şenlikleri'nin 33'üncüsü üç gün boyunca büyük bir coşku ile gerçekleşti. Binlerce vatandaşın katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

Çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca devam eden şenliğin son gününde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Ekrem Yüce, Bilal Soykan ve protokol üyeleri vatandaşlar ile birlikte horon oynadı. Daha sonrasında ise 65 yaşındaki Havva Bir isimli kadının Vali Kaldırım'a sarılarak belediye başkanlarını da 'Başkanım gel gel, gelin yanıma uşaklarım' diyerek çağırdığı samimi anlar dikkatlerden kaçmadı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, "Doğallık, samimiyet. Başımızın tacı Anadolu insanımız. Acelle Yaylası Kadırga Şenliklerinde değerli hemşehrilerimizle bir araya geldik, coşku ve mutluluklarına ortak olduk" diyerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım ise büyük beğeni topladı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çetin Oktay Kaldırım Türkiye Sakarya Akyazı Yerel Haberler

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