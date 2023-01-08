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Senegal'de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas ilan edildi

Yerel Haberler

- Senegal'de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas ilan edildi Senegal'de Kaffrine kenti yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

- Senegal'de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas ilan edildi

DAKAR - Senegal'de Kaffrine kenti yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Senegal'deki katliam gibi kazanın ardından ulusal yas ilan edildi. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall yaptığı açıklamada, Kaffrine kenti yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesi, 87 kişinin yaralanması nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek, ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, kazanın yolcu otobüslerinden birinin lastiğinin patlaması ile karşı şeride geçerek diğer yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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