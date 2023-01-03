Semtevleri hem üretiyor hem kazanıyor

Balçova Belediyesi Semtevleri'nde kurs gören ev kadınları, yıl boyunca ürettikleri ürünleri yeni yıl hediyelik eşya standında satarak 100 bin TL para kazandılar.

Balçova Belediyesinin ev kadınlarına meslek edindirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla açtığı Semtevleri, ev kadınlarının ürettikleri ürünleri profesyonel anlamda satmalarına destek oluyor. Ürettikleri ürünleri belediyenin katkılarıyla ülkemizin çeşitli fuarlarında hatta bazı yurtdışı fuarlarda görücüye çıkararak satış yapan Balçovalı kadınlar, bu sayede evlerinin geçimine katkıda bulunuyor. Son olarak yeni yıl öncesi Balçova'daki alışveriş merkezlerinde ürettikleri süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanılabilecek takı, bebek, ahşap boyama gibi binlerce ürünü İzmirlilerin beğenisine sunan Balçovalı Kadınlar buradaki satıştan 100 bin TL gelir elde etti.

Standı ziyaret ederek kadınlarla birlikte satış yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, elde edilen gelirden mutluluk duyduklarını ifade ederek "Semtevi Projesi 18 yıl önce kurulmuş bir toplumsal cinsiyet eşitlik projesidir. Semtevlerinde kadınlarımız sosyal, siyasal ve ekonomik alanda güçlenip bu güçlerini üretime dönüştürüyorlar. Ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde kısa sürede 100 bin TL satışı çok anlamlı buluyorum. Burada elde edilen gelirin tamamını da üreni üreten kadınlar alıyor. Bizim tek amacımız kadınlarımızın güçlenmesine aracı olmak. Çünkü toplumsal eşitliği sağlamanın tek yolu kadınların güçlenmesidir" diye konuştu. - İZMİR