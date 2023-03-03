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Semt pazarında denetim yapıldı

Yerel Haberler

Semt pazarında denetim yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kurulan semt pazarında polis ekipleri tarafından karadan ve havadan denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kurulan semt pazarında polis ekipleri tarafından karadan ve havadan denetim yapıldı.

Bolvadin ilçe merkezinde huzur ve asayişin sağlanması vatandaşların can ve mal güvenliklerinin arttırılması yönelik polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde devam ediyor. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde kurulan semt pazarında denetim yaparak şüpheli gördükleri şahısların Genel Bilgi Taramaları (GBT) üzerinden kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde çok sayıda kişinin GBT sorgusu yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ekipler havadan da pazar ve çevresinde dron ile usulsüz park denetimi yapıp, pazar çevresinde trafiğin akışının olumsuz etkilenmemesi için önlem aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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