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Şemsiye Tamiri, Yükselen Fiyatlar Karşısında İlgi Görüyor

Şemsiye Tamiri, Yükselen Fiyatlar Karşısında İlgi Görüyor
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Hatay'da 40 yıldır şemsiye tamirciliği yapan Ali Devecioğlu, şemsiye fiyatlarının artış göstermesi nedeniyle tamir hizmetlerine olan ilginin arttığını belirtti. Tamir fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor ve kış aylarında özellikle ikinci el şemsiyelerin tamiri talep görüyor.

Hatay'da yaklaşık 40 yıldır şemsiye satışı ve tamiri yapan Ali Devecioğlu, şemsiyeleri 50 TL ile 100 TL arasındaki fiyat aralığında tamir ediyor. Devecioğlu, şemsiye fiyatlarındaki artıştan ötürü şemsiye tamirine ilginin arttığını söyledi.

Kış aylarında yağışlı havanın etkisiyle birlikte Hatay'da şemsiye kullanımına rağbet artıyor. Şemsiye fiyatlarındaki artıştan dolayı şemsiye satın almak istemeyenler, şemsiyelerini tamir ettiriyorlar. Antakya ilçesinde yaşayan Ali Devecioğlu, yaklaşık 40 yıldır şemsiye tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor. Yıllardır hem şemsiye satışı hem de tamirini yapan Devecioğlu, şemsiyeleri 50 TL ile 100 TL arasında tamir ediyor. Şemsiye fiyatlarının pahalı olmasından dolayı insanlar yeni şemsiye almak yerine ellerindeki ikinci el şemsiyeleri tamir ettirmeyi yoğun olarak tercih ediyor.

"Şemsiyelerin tamir fiyatı 50 TL ila 100 TL arasında değişiyor"

Şemsiye tamiri ve satışlarının ocak ve şubat aylarında daha çok olduğunu ifade eden Ali Devecioğlu, "Ben 40 yıldır şemsiye tamirciliği yapıyorum. Burada sıfır şemsiye satıyorum. Sıfır şemsiyeler pahalı olduğundan dolayı burada ikinci el şemsiyelerin tamirlerini yapıyoruz. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda erkek veya kadın olsun şemsiyelerin fiyatları, 250 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Şemsiyeler pahalı olduğu için tamir ettirmek istiyorlar. Burada hem satış hem de tamir işlerini yapıyoruz. Şemsiyelerin tamir fiyatı 50 TL ila 100 TL arasında değişiyor. İnsanlar ellerindeki kırık veya bozuk şemsiyeleri tamir ettirerek uygun fiyata getirmiş oluyorlar. Bu tamir işleri ocak ve şubat ayına kadar devam eder. Şubat ayından sonra da yağmurlarda azalma olduğu için tamir talebinde azalma olur" dedi.

"Şemsiyeci Ali Usta'nın yanına geldim ve dedemden kalma şemsiyeyi tamir ettirdim"

Şemsiyelerin fiyatlarının pahalı olmasından dedesinden kalma şemsiyeyi tamire getiren Murat Genç, "Şemsiyeci Ali Usta'nın yanına geldim ve dedemden kalma şemsiyeyi tamir ettirdim. Ustam çok güzel bir şekilde yaptı. Beni yeni şemsiye almaktan ve bin 500 TL'lik masraftan kurtardı. El emeği olarak 100 TL karşılığında şemsiyenin tamirini yaptı. Şimdiki şemsiyeler çok pahalı olduğu için onları tamir etmeye çalışıyoruz. Yağmurlu havalarda kullanımı fazla olduğu için biz de yenisini almaktansa tamir ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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