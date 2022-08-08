Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tiyatro oyuncusu, yönetmeni, sinema ve dizi oyuncusu, oyun ve şiir yazarı Semih Sergen 91 yaşında hayata veda etti. Sergen'in cenazesi önce Ankara Küçük Tiyatro salonuna getirildi. Son kez sahneye çıkarılan Sergen'e, ailesi ve sevenlerinin konuşmaları eşliğinde veda töreni düzenlendi.

Ankara Küçük Tiyatro Salonundaki veda töreninde konuşan Semih Sergen'in oğlu Burak Sergen, "O bizim hep hocamızdı. Hep hocamız dedik o yüzden şimdi doyasıya babacığım demek için, ona veda etmek için buradayız. O, 'boş kubbede hoş bir seda imiş' dediği zaman ben burada bu koltuklarda oturuyordum. İlkokula gidiyordum. Babam, bu sahnede Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyununu oynuyordu. Şimdi yine aynı sahneden onu sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Ben bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını yaşadığım sürece bütün sahnelerde yaşatacağım söz veriyorum. Elveda babacığım" dedi.

Tiyatro sahnesindeki veda töreninde konuşan bir diğer oğlu Toprak Sergen, merhum sanatçı Semih Sergen ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Burada konuşmak tabii ki çok zor. Hepiniz babamı çok iyi tanıyorsunuz. Babam böyle şeylerden hiç hoşlanmazdı. Kendi içerisinde çok güzel bir espri duygusu vardı. Hepimize çok şey anlattı, çok şey öğretti. Çocukluğumdan beri doğa ile iç içe olmaktan, büyüklere saygı duymaya kadar pek çok şeyi babamdan öğrendim. Pek çok insana dokundu, pek çok insanın selam ve sevgileri var. Çok fazla insan sevdi babamı, çok saygı duydu. Çok eğlendi babam. Herkesle çok güzel anıları oldu. Umarım hepimiz onun gibi bir hayat süreriz. Bütün sevenleriyle birlikte onu kalbimize gömüyoruz".

Ünlü tiyatrocunun cenazesi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedildi.

(Evren Doğru - İbrahim Çakmak - İHA)