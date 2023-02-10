Şemdinlili kadınlar depremzedeler için karlı yolları aştı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan kadınlar, depremzedeler için evlerinde hazırladıkları yardım çuvallarını diz boyu karda sırtlarında taşıyarak yardım aracının bulunduğu noktaya ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği tüm Türkiye'de olduğu Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçenin Kayalar köyünde ikamet eden kadınlar, seferberlik çerçevesinde evlerinde tandır ekmeği pişirdi. Pişirilen ekmekle birlikte değişik ürünlerin yer aldığı malzemeleri çuvala dolduran kadınlar, köye gelen yardım aracına ulaştırmak için karlı yolları aştı. Aracın bulunduğu noktaya ulaşmak için diz boyu yarda sırtlarında erzak çuvalıyla yürüyen kadınlar, dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. - HAKKARİ