Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kadınlar, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi "tandır çöreği" için hazırlıklara başladı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kadınlar, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi "tandır çöreği" için hazırlıklara başladı.

Kadınlar tarafından özellikle Ramazan ayı ve bayramlarda pişirilen tandır çöreği, Hakkari'de vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Yağla yoğrularak hazırlanan hamurun içine un helvası konulan çörekler, üzerilerine yumurta akı ile karıştırılmış susam serpilerek tandırda pişiriliyor. Kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan Şemdinli çöreği, 11 ayın sultanı Ramazan ayında da bolca tüketiliyor. Kadınların maharetli ellerinde hazırlanan hamur, bir süre bekletildikten sonra çörek olarak hazırlanıyor. Hazırlanan çörekler tandırda odun ateşinde pişirilip sofraları süslüyor. - HAKKARİ

Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi

Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi

Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi

Şemdinli'de Ramazan çöreği mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari, Ramazan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title