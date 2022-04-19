Şemdinli'de Kur'an kursu yararına yardım gecesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kur'an kursu yararına yardım gecesi düzenlendi.

Şemdinli İlçe Müftülüğü bünyesine bulunan Hazreti Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri ve aileleri tarafından hazırlanan yiyecekler, parkta kurulan masalarda satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında elde edilecek gelirin Kur'an kursu yararına kullanılacağı belirtildi.

İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, Hazreti Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda okuyan yaklaşık 130 öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara destek olmak amacıyla böyle bir yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti. Müftü Şahin, "Buradaki amaç yeme içme değil, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Onun için çok mutlu olduk. Yardım gecesine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ