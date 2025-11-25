Haberler

Şemdinli'de Kadınlar İçin İndirimli Alışveriş Kampanyası

Güncelleme:
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Kadın Emek ve Dayanışma Derneği (KED-DER) öncülüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara yönelik indirimli alışveriş kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında esnaflar, kadınlara yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim sunuyor.

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kurulan Kadın Emek ve Dayanışma Derneği'nin (KED-DER) öncülüğünde hayata geçirilen kampanyayla kadınlar ilçedeki birçok esnaftan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde indirimli alışveriş yapabiliyor.

KED-DER, Şemdinli'de giyimden güzellik sektörüne, kuaförden yemek ve pastacılık sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok esnafla anlaşarak 25 Kasım'a özel indirim kampanyasına öncülük etti. Kampanyaya katılan esnaf, kadınlara bugün yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim yapacak.

Dernek yöneticileri, dayanışmaya katılan esnafların iş yerlerine giderek girişlerine "25 Kasım Dayanışması" pankartı astı ve işletmelerdeki kadınlara mor kurdele taktı.

"Kadınları görünür kılmak için buradayız"

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan dernek kurucusu Medya Zerender, 25 Kasım'ın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şemdinli'de kurulan ilk kadın derneği olan KED-DER, bu sene 25 Kasım'da esnaflarla bir araya gelerek 'dayanışma indirimi' kampanyası başlattı. Kadın arkadaşlarımıza hafta boyunca yüzde 10'dan yüzde 50'ye varan indirimler uygulanacak. Dayanışmanın bizleri güçlendirdiğini biliyoruz. Esnafımızla bütünleşerek kadını daha görünür kılmayı umut ediyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm esnaflarımıza teşekkür ederim."

Esnaflar da kampanyaya destek verdi

Kampanyaya katılan esnaflar, dayanışmanın önemine vurgu yaparak kadınların yanında olduklarını ifade etti.

Kuaför işletmecisi Melike Kaya, kadın dayanışmasının güçlendirici etkisine değinerek, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve diğer tüm günlerde kadınların yanındayım. Ekonomik özgürlükleri ve görünürlükleri için KED-DER'in kampanyasına destek veriyorum. İşletmemde tüm gün indirim uygulayacağım. Bu sadece bir indirim kampanyası değil; dayanışmanın, iyileştirmenin ve birlikte büyümenin bir parçası. Daha güçlü, daha cesur, daha eşit bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tahir Geylani ise, "KED-DER'in başlatmış olduğu kampanyaya dahil olmak istedik ve olduk. Bugüne özel bütün kadınlarımıza indirimlerimizi başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Pasta sektöründe çalışan Ağit Sönmez de kadınlara gün boyu indirim uygulayacağını belirterek şunları söyledi:

"25 Kasım için yapılan bu kampanyada ben de kadın müşterilerimize indirim yapacağımı memnuniyetle bildirmek istiyorum. Hem kadınlar hem esnaf açısından güzel bir çalışma. Bu kampanyada yer almaktan gurur duyuyoruz. Her zaman kadınların yanındayız."

Kaynak: ANKA / Yerel
