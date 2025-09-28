Haberler

Sema Aslıhan Ökmen, CHP Nazilli İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Nazilli ilçe örgütünün 39. Olağan Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Sema Aslıhan Ökmen, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Ökmen, kongrede yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ikinci yüzyılında umudun büyütülmesi gerektiğini vurguladı ve bağımsızlık ile özgürlük mücadelesinin önemini dile getirdi.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - CHP Nazilli ilçe örgütünün 39. Olağan Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen yeniden seçildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde CHP'nin 39. Olağan İlçe Kongresi yoğun katılımla Ahmet Şensan Düğün Salonu'nda yapıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşma yapan CHP Nazilli İlçe Başkanı Ökmen, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir kongre için değil, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Nazilli'den yükselen umudu büyütmek için toplandık. Hepinizin yüzünde aynı kararlılığı, aynı inancı görüyorum. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen Cumhuriyet Halk Partilileriz. Bizim yolumuz, bağımsızlık ve özgürlük yoludur. Biz, yüzyılı aşkın bir mücadelenin mirasçılarıyız. Bağımsızlığın, özgürlüğün ve adaletin taşıyıcılarıyız. Biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

"Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz"

Sandıkta yenemediklerini kumpasla susturmaya çalışıyorlar. Ama bilsinler ki halkın gönlünde kazanmış bir lideri 12 metrekarelik zindanda tutsak da etseler, umudun ulaşamayacağı kalp, kazanamayacağı zafer yoktur. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Enerjimizi bitiremeyeceksiniz. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz. Gün gelecek bu yaptıklarınızın hepsinden utanacaksınız. Ama sizi de evlatlarınızı da yine hukuk ve adalet koruyacak. Savunan yine Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır."

410 delegenin oy kullandığı kongrede Ökmen güven tazeleyerek yeniden CHP Nazilli İlçe Başkanı seçildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişiyle maçı kazandım derken 90+1'de gelen golle yıkıldılar
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.