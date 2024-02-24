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Fırat Kalkanı şehidi Selman Çelik için mevlit okutuldu

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Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik'in şahadetinin 7. yılı dolayısıyla ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik'in şahadetinin 7. yılı dolayısıyla ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Meydan Mahallesi Kakaç Camii'nde okutulan mevlit programına, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tarım ve Orman İl Müdürü Emre Yeniay, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından Şehit Selman Çelik ve tüm şehitlerimiz için dua okundu.

Şehidin babası Süleyman Çelik, programa katılan Vali Işın'a, protokol üyelerine ve cami cemaatine teşekkür etti.

Uzman Çavuş Selman Çelik, 24 Şubat 2017 günü Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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