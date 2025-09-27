Haberler

Selimiye Camii Restorasyonunda Yürütmeyi Durdurma Kararı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camii'nin kubbesinde önerilen restorasyon çalışmaları için yürütmeyi durdurdu. Projede planlanan yazı değişiklikleri büyük tepkilere yol açmıştı.

(EDİRNE) - Edirne İdare Mahkemesi, tarihi Selimiye Camisi'nin kubbesinde planlanan restorasyon çalışmaları için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin restorasyon sürecinde, kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler büyük tepki topladı.

Kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyonu öngören proje, Edirne İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, Selimiye Camisi'nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul'un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.